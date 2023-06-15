Max Payne 3 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Oyun tarihinde oldukça önemli bir yeri olan Max Payne 3, tek kişilik TPS oyunu severlerin favori oyunlarından bir tanesidir. Serinin son oyunu olan Max Payne 3, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanabilir durumda olan bir yapımdır.

Çok iyi bilineceği üzere Max Payne serisi hikaye odaklı bir seridir. Oynanış olarak da devrimsel bazı mekaniklere sahip olan Max Payne özünde hikayeli bir oyundur. Eğer siz de Max Payne 3’ün hikayesini en iyi şekilde anlamak istiyorsanız yapabileceğiniz bir şey var. Max Payne 3 Türkçe yama yükleyerek siz de bu oyunun hikayesini en ince detayına kadar rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de bilgisayarınıza Max Payne 3 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Max Payne 3 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki İndir yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. Ardından indirdiğiniz max-payne-3-turkce-yama uygulamasına çift tıklayın.

uygulamasına çift tıklayın. Akabinde “ileri” seçeneğine basın ve kurulum aşamasına gelin.

Manuel Aramaya tıklayın.

tıklayın. Sonrasında oyununun kurulu olduğu dizine gidin ve MaxPayne3.exe isimli dosyayı seçin.

gidin ve isimli dosyayı seçin. İleri seçeneğine tıklayın ve kurulumu başlatın.

İşlem bu kadar kolay. Max Payne 3 Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Max Payne 3 Hakkında

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Max Payne 3 ilk kez 2012 yılında yayınlandı. Aksiyon ve TPS oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk oyunlardan biri olan Max Payne serisinin son oyunu olan bu yapım öncekiler kadar olmasa da son derece iyi bir oyundur. İlk 2 oyunun devamı niteliğinde olan bu oyun atmosfer ve ruh olarak ilk önceki yapımlardan biraz farklıdır.

Önceki oyunların yayıncılığı Rockstar Games tarafından yapılmış olsa da ilk 2 Max Payne oyunu Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle 3. oyun ilk 2 oyuna göre daha farklı bir konumdadır. İlk 2 oyunun tadını bu oyunda bulamamanız çok olası. Max Payne 3 asla kötü bir oyun değil ancak bariz bir şekilde önceki oyunlardan farklı.

Bullet time mekaniğini oyun dünyasına kazandıran -ve belki de en iyi kullanan- oyun olan Max Payne her ne kadar hikayesi ile öne çıkan bir yapım olsa da oynanışı da bir o kadar önemlidir. Bullet time mekaniği ve bitmek bilmeyen aksiyonu Max Payne serisinin her oyununun en önemli özelliğidir. Max Payne 3’de de son derece güzel bir şekilde kullanılan bu mekanik oynanışın temel direği gibi.

Max Payne'in New York'tan ayrılıp São Paulo, Brezilya'ya taşınmasını konu alan bu oyunda Max bir güvenlik şirketi sahibi olan Branco ailesinin özel koruma görevlisi olarak çalışmaya başlar. Ancak Max'in hayatı, Branco ailesinin üyelerinden birinin kaçırılmasıyla altüst olur ve Max onu kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Max Payne 3 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce bir sonraki Max Payne oyunu nasıl olacak? Max Payne 3 Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.