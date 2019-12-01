Hayalinizdeki pastaneyi açarak birbirinden güzel tatlılar pişirebileceğiniz ve sayısız müşteriye hizmet edeceğiniz Merge Bakery, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinden bulunan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve eğlendirici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı şekillerden oluşan eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek puan toplamak ve yeni yemek tariflerine ulaşmaktır.

En az 3 aynı şeklinden oluşan eşleştirme bloğunu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmeleri tamamlamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Restoranınızda yeni yemekler ve tatlılar yaparak müşteri kitlenizi artırabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz.

Oyunda yüzlerce lezzetli pasta tarifi ve birbirinden güzel birçok yemek çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca 40’dan fazla bölüm ve yüzlerce eşleştirme yer almaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Merge Bakery, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.

Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir bulmaca oyunu sizleri bekliyor.