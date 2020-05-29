Octopus Games LLC’nin en yeni oyunlarından olan Merge Monsters Collection Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunuldu.

Bulmaca oyunu olarak lansmana çıkan ve tamamen ücretsiz olan Merge Monsters Collection’da oyuncular birbirinden farklı onlarca canavar ile karşılaşacaklar.

Yapımda her canavarın kendine has özellikleri ve yetenekleri olacak. Oyuncular yapım içerisinde görevleri yerlerine getirerek daha fazla canavar toplamaya ve koleksiyon yapmaya çalışacaklar.

Yapım hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak oynanabilecek.

Mobil platformda oldukça bağımlılık yapıcı bir oyun olarak ifade edilen yapım günümüzde 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken mevcut içeriklerini de aldığı güncellemeler ile artırmaya devam ediyor.