Sony geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik sırasında PS Plus Collection ile oyuncuların karşısına çıktı. PlayStation 5'i satın alacak tüketicilere hitap eden bu paket pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Peki PlayStation Plus Collection nedir? İşte yeni paket ile kullanıcılara sunulan tüm oyunlar!

PlayStation Plus Collection Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bildiğiniz üzere PlayStation 5 ile birlikte pek çok yeni nesil oyun da satışa sunulacak ancak kullanıcıların başlangıç döneminde oyun kıtlığı yaşamasını istemeyen Sony, PS Plus Collection isimli yeni bir paketin duyurusunu yaptı. Bu paket birbirinden özel PlayStation 4 oyunlarını içeriyor ve kullanıcıların herhangi bir ödeme yapmadan on sekiz adet farklı oyuna erişebilmesine olanak sunuyor.

PlayStation 5 ile birlikte 12 Kasım tarihinde kullanıma sunulacak olan bu paketle gelen oyunlara yazının devamından erişebilirsiniz.

PlayStation Plus Collection Oyunları Listesi

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

PS Plus Collection Ne Zaman Çıkacak?

Sony tarafından yapılan resmi açıklamalar dahilinde PS Plus Collection'ın çıkış tarihi 12 Kasım 2020 olarak açıklandı. Bu tarihin, PlayStation 5'in çıkış tarihi ile aynı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Yani PlayStation 5 alan kullanıcılar aynı gün söz konusu paketten de faydalanabilecekler.

Collection'ın yalnızca PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital için sunulduğunu hatırlatalım. Yani PlayStation 4, PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro kullanıcıları, ve tabii daha eski nesil konsollar, söz konusu paketten faydalanamayacaklar. Yine de PS4 için PS Plus avantajlarının devam edeceğini vurgulayalım.

PS Plus Nedir?

PS Plus abonesi olan oyuncular bu aboneliğe özel olarak çevrim içi çok oyunculu oyun oynama, özel indirimlerden faydalanma, her ay ücretsiz oyun elde etme gibi pek çok ayrıcalığa sahip oluyor. PlayStation 4 ile birlikte çevrim içi oyunların oynanması PS Plus aboneliğine bağlı olarak gerçekleştiğinden çevrim içi oyun oynamak isteyen oyuncuların bu aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Bununla birlikte abonelerin büyük ve özel indirimlerden faydalanma fırsatları da bulunuyor. Bu fırsatlar ve indirimler oyunlarda, eklentilerde ve ön siparişlerde geçerli oluyor. Son olarak hepinizin de bildiği gibi her ay indirebileceğiniz iki adet PS4 oyununu da bu abonelikle birlikte elde etmiş oluyorsunuz. Bu oyunlara abone olduğunuz süreç boyunca erişebilmeniz mümkün.