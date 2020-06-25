Android ve iOS platformunda onlarca farklı oyuna sahip olan Glu şu sıralar beyzbol oyunları ile ön plana çıkmaya başladı.

Ünlü geliştiricinin en iyi oyunlarından bir tanesi olan ve günümüzde 40 milyon kayıtlı oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen MLB Tap Sports Baseball 2020 resmi lisanslı içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı yapım da oyuncular en iyi oyuncuları takımlarına alacak, birbirinden farklı lig ve kupa maçların da boy gösterecek, şampiyon olabilmek için mücadele edecekler.

Takım sıralamalarının da yer aldığı oyun da çeşitli kupa maçlarına da katılarak gelir elde etmeye çalışacağız. Oyun içerisinde gerçekçi bir deneyim için taraftarlar ve diğer detaylar da oyuncuların karşısına çıkan içerikler arasında yer alıyor.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, günümüzdeki en gerçekçi beybol oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiriyor.