2019'un En İyi iOS ve Android Uygulamaları

Yılın son günleri yaklaşırken, telefonunuzun ekranına baktığınızda denediğini yeni bir şey görebiliyor musunuz? Bu soruya hayır cevabı veriyorsanız, 2019’un en iyi iOS ve Android uygulamaları listemize bakmayı ihmal etmeyin.

2019 yılında on binlerce oyun ve uygulama akıllı cihaz mağazalarında yerini aldı. Bunların aralarından en iyilerini seçmek bir hayli güç olsa da herkesin gözüne çarpan ve ön plana çıkan girişimler de karşımıza çıktı.

2019’un en iyi iOS ve Android uygulamaları listemizde birbirinden başarılı uygulamaların yanı sıra kesinlikle oynamanız gereken oyunlar da yer alıyor. Hazırsanız başlayalım!

Call of Duty: Mobile

Bilgisayar ve konsol oyunlarını bir anda mobil platforma çıkarmak kolay bir değil; buna rağmen Activision eşine az rastlanır bir başarı sağlayarak, Call of Duty: Mobile ile listeleri alt üst etti.

Çok uzun yıllardır oynadığımız Call of Duty oyunlarının tadını mobile taşımayı başaran yapım, bunun yanı sıra Black Ops ve Modern Warfare gibi sevilen oyunların haritalarını da mobil platformlara getirdi.

Dahası Call of Duty’nin en sevilen yanlarından bir tanesi olan zombiler de yine mobile taşınmış oldular.

Call of Duty: Mobile’ı ücretsiz şekilde hemen aşağıdaki indir butonuna basarak indirebilirsiniz.

Jumbo

Kişisel verilerinizin çalınması çok umrunuzda olmasa bile birçok sosyal medya şirketi kişisel verilerinizin önemini sizden fazla kavramış durumda. Neredeyse her virgülü dikkate alan şirketler, bu veri toplama işini kimi zaman çok ileri götürebiliyorlar.

Kimseyle paylaşmak istemediğiniz verileri dahi haberiniz olmadan toplayan, kimi zaman bu verileri satan, kimi zaman da kullanan şirketlerden kendinizi korumak için Jumbo isimli bu yeni uygulamayı seçebilirsiniz.

Jumbo, ilk olarak sosyal medya hesaplarınıza göz atıyor ve hangi verilerinizin ne şekilde toplandığını size gösteriyor. Örneğin; Facebook, rehberinizdeki kişilerden hareketle size bu hafta bu 13 reklamı gösterdi gibi uyarılar karşınıza çıkıyor.

Google, Facebook ve Twitter gibi önemli şirketlerden verilerinizi kurtarmanız için geliştirilen Jumbo, bunun yanı sıra kişisel bilgilerinizin dark web üzerinde açık olup olmadığını da kontrol ediyor ve size çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Jumbo uygulamasını ücretsiz olarak iOS ve Android platformlarından hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mario Kart Tour

Mario Kart kadar ikonikleşmiş çok az bulunuyor. Neredeyse herkesin tanıdığı Mario karakterinin yarışlara merak sarmasıyla ortaya çıkan Mario Kart Tour serisi, daha önce Nintendo konsollarının en çok satan oyunları arasına defalarca girmişti.

Nintendo, yaptığı yayın politikası değişikliği sonrasında mobil platformlara da çıkma kararı alırken, ilk Mario oyunundan sonra Mario Kart Tour da iOS ve Android platformlarıyla buluştu. Ücretsiz olarak oynanabilen oyun, ilk günlerinden rekordan rekora koştu ve milyonlarca oyuncuyla buluştu.

MyShake

Bilim insanları hala depremi önceden tahmin edecek bir sistem üzerinde başarıya ulaşamamış olsalar da farklı denemelerle hayatımızı kurtarmaya denemeyi sürdürüyorlar. UC Berkeley araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir mobil uygulama da bunlardan bir tanesi.

MyShake isimli uygulama, kullanıcıları bir araya getirerek, deprem dalgalarını önceden haber veriyor ve kullanıcılarına en azından bir yere saklanma şansı veriyor.

Telefonlardaki hareket algılayıcıları ya da kullanıcıların yaptığı bildirimleri baz alan MyShake uygulaması, bir noktada depremi hissetmesinin ardından çevredeki diğer kullanıcılara bildirim göndererek, saklanmaları konusunda uyarı yapıyor.

Kaliforniya’da deprem erken uyarı sistemine de bağlı olan MyShake, böylece deprem sırasında birkaç saniyelik de olsa kurtulma şansı veriyor.

Sayonara Wild Hearts

Apple Arcade isimli yeni platform, oyunculara aylık abone olarak kaliteli oyunlara erişme şansı tanımıştı.

Apple Arcade sistemi çıkışını çok başarılı oyunlarla yapmış ve abonelerini mutlu etmeyi başarmıştı. Arcade’in en sevilen oyunu ise Sayonara Wild Hearts olarak gösterilmişti.

Sunduğu oynanış ve rüyalar aleminden çıkmış bölüm tasarımlarıyla oynayanları kendine açık etmeyi başaran Syonara Wild Hearts’e kesinlikle göz atabilirsiniz.

Spectre

Apple, kameralarında yaptığı yenilikler ile kullanıcılara en iyisini sunmaya çabalasa da Spectre daha iyisinin yapılabileceğini gösteriyor.

Spectre temelde kullanıcılara tripod ya da başka destek materyalleri olmadan uzun pozlama çekimler yapmanıza yarıyor. Kendine ait bir tür algoritma sayesinde müthiş karelerin ortaya çıkmasını sağlayan uygulamaya kesinlikle sahip olmalısınız.

Tap In

Geçtiğimiz yıllarda meditasyon uygulamaları milyar dolarlık bir endüstri haline gelmişti. Birçok uygulama ücretli abonelik sistemiyle çalışmaya devam ederken, Tap In çok farklı bir alternatif olmayı başarmıştı.

Diğer meditasyon uygulamalarının menüleri topla farklı çeşitli meditasyon çeşidi ve bambaşka detaylarla doluyken, Tap In bunları en aza indirgeyerek, size basit ve kullanışlı bir uygulama ortaya çıkarıyor.

Yolo

Bugüne kadar onlarca farklı anonim soru sorma uygulaması görmüş olsak bile Yolo, son günlerini yaşadığımız 2019’un en çok denenleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Snapchat kullananlara hitap eden Yolo, Snapchat uygulamasında listenizde yer alan kullanıcılar ile anonim olarak soru cevap etkinliği yapmanıza imkan sağlamıştı.