Mobil oyun dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Tapps Games yeni oyunu ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Oyunculara hayallerindeki şehri kurabilme ve yönetebilme imkanı veren Money Tree City tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu. Rengarenk bir yapıda karşımıza çıkan oyunda hayalimizdeki şehri dilediğimiz gibi yaratabilecek ve dilediğimiz gibi özelleştirebileceğiz. Geniş ve zengin bir içerik kalitesine sahip olan yapımda oyuncular kendilerine verilen alan içerisinde şehirlerini kuracak ve geliştirmeye çalışacaklar.

Eğlenceli dakikaların beklediği oyunda içerik oldukça renkli bir yapıda karşıımza çıkacak. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, ücretsiz yapısı ile her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanı ile beğenileri kazanmayı başardı.

İyi eğlenceler dileriz.