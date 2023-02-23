Batman Arkham City Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Batman oyunları, oyun dünyası için son derece önemli yapımlardır. Öyle ki, Batman oyunlarında kullanılan dövüş sistemi günümüzde pek çok aksiyon/macera ve Beat’em Up oyununda kullanılıyor. Standart haline gelen bu dövüş sistemi ilk kez -ve çok iyi bir şekilde- Batman oyunlarında kullanıldı.

Batman hem oynanış hem de hikaye olarak enfes bir oyun. Oyunun aksiyonu kadar hikayesi de son derece başarılı. Arkham City, önceki oyun olan Batman Arkham Asylum'un devamı niteliğinde diyebiliriz. Bu nedenle hikaye ve senaryo son derece önemli. İngilizcesi yeterince iyi olmayan bazı oyuncular hikayeyi yeterince anlayamıyor ve dil bariyerine takılıyor. Oyunu en iyi şekilde anlamak için Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Siz de Batman Arkham City Türkçe yama indirerek oyundan alacağınız keyfi maksimuma çıkarabilirsiniz.

Batman Arkham City Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” seçeneğine tıklayarak Batman Arkham City Türkçe yamayı indirin.

” seçeneğine tıklayarak Batman Arkham City Türkçe yamayı indirin. Akabinde indirdiğiniz .exe uzantılı dosyayı çalıştırın.

uzantılı dosyayı çalıştırın. Ardından yükleme ekranı çıkacaktır, ileri seçeneklerine tıklayın.

Oyun klasörünü bulmak için “ Manuel Arama ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Batman Arkham City’nin kurulu olduğu dizine gidin ve BmLauncher.exe isimli dosyayı seçin.

isimli dosyayı seçin. Onaylayın ve ileri seçeneğine tıklayın.

Bu kadar basit. Kısa bir süre içerisinde Batman Arkham City Türkçe yama başarılı bir şekilde bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Batman Arkham City Hakkında

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Batman Arkham City serinin ikinci oyunu olma niteliğindedir. Pek çok oyuncuya göre serinin en iyisi olan bu yapım neredeyse kusursuza yakın bir oyun deneyimi sunuyor. Devrimsel dövüş sistemi, hikayesi, atmosferi ve grafikleriyle bizleri etkilemeyi başaran Batman Arkham City sonraki oyunların da temelini çok iyi bir şekilde attı. DC’nin en güçlü kahramanlarından biri olan Batman’in bu oyunu kesinlikle her oyuncu tarafından muhakkak tecrübe edilmeli.

Batman Arkham City Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Batman oyunlarını seviyor musunuz? Batman Arkham City’nin Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.