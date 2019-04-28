Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Monogolf, klasik golf sporundan esinlenerek tasarlanmış keyif verici bir oyundur.

Basit fakat bir o kadar da eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, topları artarda fırlatarak engellerden aşırmak ve deliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Topları atmadan önce yönünü istediğiniz gibi ayarlayabilir ve bloklara çarptırarak hedefe gönderebilirsiniz. Oyunda yüzlerce zorlu bölüm ve her bölümde onlarca engel yer almaktadır. Atışlarınızı dikkatli bir şekilde gerçekleştirerek engellere takılmadan topları delikten geçirmeli ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Deliklerin çeşitli bölgelerinde sinir bozucu birçok engel yer almaktadır. Topun yönünü dikkatli bir şekilde ayarlayarak engellerden kurtarmalı ve hedefe ulaştırarak yolunuza devam etmelisiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Monogolf, ücretsiz olarak cihazınıza indirebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.