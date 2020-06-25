Mobil cihazınızda kendi sanal hayvanınıza bakmak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise Shibo adında sevimli ve minik bir köpek sizleri bekliyor olacak.

Hem Android kullanıcılarına hem de iOS kullanıcılarına oynaması ücretsiz olarak sunulan My Dog Shibo 2 ile oyuncular sevimli bir köpeğin bakımını üstlenecekler. Onunla oyunlar oynayacak, beslenmesini yapacak, yıkayacak ve kısaca yaşamını devam ettirmesini sağlayama çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürülen yapım içerisinde oyuncular sevimli köpekleri ile oyun oynayarak birbirinden farklı ödüllerin de sahibi olabilecekler.

Hem komik hem de sevgi dolu bir köpek olarak ifade edilen Shibo oyunculara keyifli zaman geçirecek içerikler ile sunuluyor.

500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alıyor.