Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Noirmony, havada uçuşan yağrakların üzerine zıplayarak gökyüzüne doğru yolculuk yapabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Oyun siyah ve beyaz grafiklerle donatılmıştır. Minik bir karakteri yönlendirerek yaprakların üzerinde zıplayarak yukarı doğru ilerlemeli ve puanlar toplamalısınız. Olabildiğince yükseğe çıkarak yeni rekorlar kırabilir ve zirveye adınızı yazdırabilirsiniz. Yapraklar sürekli olarak hareket ettiği için zıpladığınız yerlere dikkat etmelisiniz. Aksi halde yere düşebilir ve oyuna en baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz. Zıpladığınız yaprakların bazılarında uçurtma tozu bulunmaktadır. Bu tozu alarak kelebek yardımı ile hızla yukarı çıkabilir ve bol miktarda puan kazanabilirisiniz.

Çevrimdışı özelliği sayesinde oyunu istediğiniz yerden istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Sadece tek bir parmağınızı kullanarak ekrana dokunabilir ve karakterinizi zıplatabilirsiniz. Böylece yaprakların üstünde süzülebilir ve gökyüzüne doğru ilerleyebilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak hizmet veren Noirmony, maceraya doyabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.