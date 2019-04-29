Hem Android, hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz Nom Cat, onlarca farklı kediyi besleyebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çizgi filmi andıran grafikler ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kedilerin ağzını açık tutarak havadan gelen mamaları onlara yedirmek ve puan toplamaktır. Kedilerin ağzını açık tutmak sandığınız kadar kolay olamayabilir çünkü kediler uykuları gelince bir hayli aksi ve huysuz olabiliyorlar. Bu nedenle elinizi çabuk tutmalı ve mamaları hızla yedirerek maksimum seviyede puan toplamalısınız. Stres giderici özelliği ve günlük görevleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde çeşitli mamalarla besleyebileceğiniz onlarca farklı kedi karakteri yer almaktadır. Garfield ve daha birçok ün kazanmış kedi karakterini besleyerek puan biriktirebilir ve yeni kedilerin kilidini açabilirsiniz. Milyonlarca oyun severin keyifle oynadığı ve ücretsiz olarak ulaştığı Nom Cat, keyif verici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.