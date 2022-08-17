Android için En İyi Platform Oyunları

Android telefon üzerinden platform oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız liste üzerinden beğendiğiniz bir oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Böylelikle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Oyun tarihinin en eski türlerinden biri olan platform, günümüze birçok klasik oyun katmış oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni cihazlarda da yerini bulan bu oyun türünün akıllı telefonlara ve tabletlere uzanması uzun sürmedi.

Farklı kontrol metodlarıyla bizi şaşırtan ve türe yeni bakış açıları getiren çalışmalara da tanıklık etmeye başladık. Platform oyunlarını sevip Android cihazında bu tür ile ilgili sonsuz bir arayışa girenler için aklımızda yer edinen en makbul örnekleri bir araya getirdik.

En İyi Platform Oyunları Listesi

Dan The Man

Blackmoor 2

Super Mario Run

Oddmar

Super Cat Tales 2

Swordigo

Dadish

Limbo

The Cave

Dead Cells

Yukarıda mobil cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz en iyi 10 platform oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dan The Man

Jetpack Joyride ve Fruit Ninja gibi popüler oyunların geliştiricisi Halfbrick Studios tarafından sunulan Dan The Man, Dan isimli bir karakterin maceralarına tanık oluyoruz. Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyan yapımın aksiyon düzeyi oldukça yüksek.

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda karşınıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışıyorsunuz. Yayımlanan bir güncelleme ile beraber söz konusu yapıma çok oyunculu modu eklendi. Bu sayede arkadaşlarınızla beraber düşmanlara karşı mücadele edebilirsiniz.

Blackmoor 2

Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirilen Blackmoor 2, sahip olduğu co-op modu ile dikkat çekiyor. Co-op modu sayesinde arkadaşlarınız ile beraber keyifli zaman geçirebilirsiniz. Arcade platform türündeki oyunda ayrıca PvP modu da bulunuyor.

Oyuncuların keyifli vakit geçirebilmesine imkân tanıyan oyun için en az 1,5 GB RAM öneriliyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen yapımı ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Super Mario Run

Oyun tarihinin en çok sevilen oyun karakterlerinden bir tanesi olan Super Mario'nun mobil oyunu Super Mario Run, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

Koşu oyunu olan Super Mario Run'da dünyaca ünlü oyun karakteri Super Mario'yu kontrol ediyorsunuz. Popüler yapımdaki amaç ise olabildiğince daha fazla altın toplayarak bölümleri başarılı bir şekilde tamamlamak.

Oddmar

Köyde diğer Vikingler tarafından dışlanan Oddmar'ın eline kendisini kanıtlaması için bir fırsat geçer. Türk oyun geliştiricisi Modge tarafından sunulan oyun çok başarılı bölüm tasarımlarına sahip. Çeşitli

ödüllere layık görülen yapımda 24 adet fizik tabanlı bulmaca seviyesi ve birbirinden zor bazı görevler yer alıyor.

Etkileyici bir görselliğe sahip olan oyunun oynanış sistemi de oldukça başarılı durumda. Bu, oyundan daha fazla keyif alınabilmesini sağlıyor. Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirilen oyunu cihazınıza ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Super Cat Tales 2

Bir kediyi kontrol ettiğiniz Super Cat Tales 2, Cat Land'i işgal eden gizemli bir orduya karşı mücadele ediyorsunuz. 100'den fazla seviyenin yer aldığı oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Piksel grafikleri ile dikkat çeken oyunun Google Play Store'daki indirme sayısı 1 milyondan fazla. Oyun ayrıca 5 üzerinden ortalama 4.8 puana sahip. Popüler yapımı ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Swordigo

Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Swordigo'da büyüleyici diyarların zindanların ve şehirlerin yer aldığı bir maceraya adım atıyorsunuz. Popüler yapımda karşınıza çıkan düşmanları yok etmeniz gerekiyor.

Boss dövüşlerinin de yer aldığı yapımda karakteri kontrol ettirebilmek için ekran üzerinde yer alan butonları kullanmanız lazım. Cihazınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz 3 boyutlu platform oyununda çeşitli büyüler ve silahlar bulunuyor.

Dadish

Bir turpu kontrol ettiğiniz Dadish isimli oyunda karşınıza çıkan düşmanlara yakalanmadan ve tuzakları aşarak bölümleri başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Bölümleri tamamlayabilmek için çok dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Oyun, sahip olduğu başarılı oynanış mekaniği sayesinde kolay bir oynanış sunuyor.

Limbo

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan ve bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen Limbo, Windows'un yanı sıra Android ve iOS sürümleri de bulunuyor. Oyunda kız kardeşini bulmaya çalışan bir çocuğa yardım ediyorsunuz. Bunun için karşınıza çıkan bulmacaları çözmeniz gerekiyor.

Bulmacalar, oyuna çok başarılı bir şekilde entegre edilmiş. Siyah ve beyaz renklerinin hâkim olduğu yapımı oynayabilmeniz için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Oyunu satın aldıktan sonra cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

The Cave

Çok başarılı bulmaca ögelerinin yer aldığı The Cave, Double Fine Productions tarafından geliştirildi ve yayımlandı. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyunun Windows, Xbox 360 gibi platformların yanı sıra Android ve iOS'te de bulunuyor. Gizemli bir mağarayı keşfettiğiniz yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Dead Cells

PC ve konsolların ardından mobil platforma da çıkan Dead Cells, dünya genelinde büyük beğeni topladı. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda gizemli adada neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunun için karşınıza çıkan düşmanlar ile mücadele etmeniz gerekiyor.

Bu yazıda Android telefonda oynanabilecek en iyi 10 platform oyunu listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Android için en iyi zombi oyunları listemize de göz atabilirsiniz.