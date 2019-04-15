Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Park Town, çeşitli eşleştirmeler yaparak hayalinizdeki parkı inşa edebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı şekle sahip onlarca blok yığını arasından doğru eşleştirmeleri yaparak altın kazanmak ve çeşitli objelerin kilidini açmaktır. Aynı renge ve şekle sahip olan en az 3 bloğu birleştirerek eşleştirmeleri başarıyla tamamlayabilir ve blok yığınlarını eriterek ödüller kazanabilirsiniz. Biriktirdiğiniz altın sayesinde park için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri satın alabilirsiniz.

Oyunda elma ve çilek gibi onlarca farklı meyve bloğu yer aldığı eşleştirme kareleri bulunmaktadır. Ayrıca eşleştirmelerde kazanabileceğiniz birçok park eşyası ve obje yer almaktadır. Eşleştirmeleri tamamlayarak bu eşyalara sahip olabilir ve hayalinizdeki parkı inşa edebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Park Town, eğlenceli eşleştirmelerin yer aldığı kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.