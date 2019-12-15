Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşacağınız ve ücretsiz olarak oynayacağınız Pet Hotel, sadece evcil hayvanların kalacağı devi bir otel inşa ederek hayvanların bütün ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi hayvan sesleriyle dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, hayvanların yaşamlarını daha rahat sürdürebilecekleri güzel bir otel yapmak ve hayvanların bakımını üstlenerek çeşitli görevleri yerine getirmektir.

Otelde bulunan farklı bölümlerden yararlanarak hayvanların beslenme, barınma, oyun ve temizlik ihtiyaçlarını zorlanmadan halledebilirsiniz.

Otelde hizmet vereceğiniz kedi, hamster, köpek, tavşan, sincap ve daha onlarca farklı hayvan yer almaktadır. Hayvanları yıkayarak onları temiz tutmalı ve sevdikleri yiyeceklerle beslemelisiniz. Ayrıca onlarla oyunlar oynayarak mutluluk seviyelerini yüksek tutmalı ve seviye atlayarak otel için farklı malzemelerin kilidini açmalısınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve 5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Pet Hotel, sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.