WINDOWS

ANDROID

IOS

MAC

Uygulama

İŞLETİM SİSTEMLERİ

Oyun

Haber

İnceleme

Video

LİSTELER

Tamindir

© 2004 - 2026 CNT İnteraktif A.Ş. | 1,330,884,330 TOPLAM İNDİRME

Android Simülasyon Oyunları İndir

ALT KATEGORİLER

Lisans Türü

Truck Manager 2026 APK

Truck Manager 2026 APK

Android simülasyon oyunları arasında yer alan Truck Manager 2026 APK, gerçekçi kamyon yönetimi ve filo geliştirme özellikleriyle kendi tır imparatorluğunuzu kurma imkanını sağlar.

ÜCRETSİZ
Crafting and Building APK

Crafting and Building APK

Crafting and Building APK, Minecraft ve benzeri oyunları seven kullanıcılar için iyi bir seçenektir.

ÜCRETSİZ
Blox World APK

Blox World APK

Roblox benzeri oyunlar arasında yer alan Blox World APK, eğlenceli mini oyunları ve geniş çaplı açık dünya haritasını oyunculara sunuyor.

ÜCRETSİZ
New Etiket Online APK

New Etiket Online APK

New Etiket Online APK, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir araba sürme simülasyonudur.

ÜCRETSİZ
Epic Plane Evolution APK

Epic Plane Evolution APK

Epic Plane Evolution APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir uçak sürme oyunudur.

ÜCRETSİZ
Car Parking Multiplayer 2 APK

Car Parking Multiplayer 2 APK

80'den fazla park etme görevini içerisinde barındıran Car Parking Multiplayer 2 APK, drag yarışlarını ve onlarca farklı online modu mobil oyunculara sunuyor.

ÜCRETSİZ
Truckers of Europe 3 APK

Truckers of Europe 3 APK

Truckers of Europe 3 APK, Android oyuncularına gerçekçi bir tır simülasyonu deneyimi yaşatıyor.

ÜCRETSİZ
Plague Inc. APK

Plague Inc. APK

Plague Inc. APK, dünyayı kendi virüsünüzle yok etmeye çalıştığınız bir strateji simülasyon oyunudur. Kendi virüsünüzü yaratın, dünyaya salın ve herkesin yakalanması için elinizden geleni yapın!

ÜCRETSİZ
Winlator APK

Winlator APK

Winlator APK, bilgisayar oyunlarını telefonunuzda oynayabileceğiniz kapsamlı bir PC emülatörüdür.

ÜCRETSİZ
Laptop Tycoon APK

Laptop Tycoon APK

Laptop Tycoon APK, kendi laptop imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir Android simülasyon oyunudur.

ÜCRETSİZ
Football Referee Simulator APK

Football Referee Simulator APK

Eğer Oyunculara mobil cihazlarında futbol hakemliği simülasyonu sunan Football Referee Simulator APK, ücretsiz olarak yayınlandı.

ÜCRETSİZ
Football Manager 26 Mobile APK

Football Manager 26 Mobile APK

Netflix tarafından yayınlanan Football Manager 26 Mobile APK, modern özellikleriyle birlikte gelişmiş bir menajerlik deneyimi sunuyor.

ÜCRETSİZ
StreetPro APK

StreetPro APK

StreetPro APK, mobil cihazlar için oldukça kapsamlı olan bir araba sürme simülasyonudur.

ÜCRETSİZ
Car For Sale Simulator 2023 APK

Car For Sale Simulator 2023 APK

Car For Sale Simulator 2023 APK çok yönlü özelliklere sahip bir araba takas simülasyonudur.

ÜCRETSİZ
Dealer’s Life 2 APK

Dealer’s Life 2 APK

İkinci el alım satım seven oyuncular için Dealer's Life 2 APK, işletmenizi büyütmenizi istemektedir.
Cookingdom APK

Cookingdom APK

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Cookingdom APK, zaman kısıtlaması olmayan bir yemek pişirme oyunudur.

ÜCRETSİZ
Traffic Rider APK

Traffic Rider APK

Traffic Rider APK, android platformda oynayabileceğiniz popüler motosiklet yarışı oyunu.

ÜCRETSİZ
Dragon Mania Legends APK

Dragon Mania Legends APK

Dragon Mania Legends APK, kendi ejderha şehrinizi oluşturabileceğiniz bir RPG oyunudur.

ÜCRETSİZ
Monster Legends APK

Monster Legends APK

Monster Legends APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir stratejik RPG oyunudur.

ÜCRETSİZ
Upland - Real Estate Simulator APK

Upland - Real Estate Simulator APK

Sanal emlak alım satımı yapabildiğiniz Upland - Real Estate Simulator APK, Android cihazlar için geliştirilen bir Metaverse oyunudur.

ÜCRETSİZ
Growtopia APK

Growtopia APK

Arkadaşlarınızla online bir şekilde oynayabileceğiniz Growtopia APK, binlerce benzersiz öğeyi içerisinde barındıran bir 2D MMO oyunudur.

ÜCRETSİZ