Android Simülasyon Oyunları İndir

Android simülasyon oyunları arasında yer alan Truck Manager 2026 APK, gerçekçi kamyon yönetimi ve filo geliştirme özellikleriyle kendi tır imparatorluğunuzu kurma imkanını sağlar.
Crafting and Building APK, Minecraft ve benzeri oyunları seven kullanıcılar için iyi bir seçenektir.
Roblox benzeri oyunlar arasında yer alan Blox World APK, eğlenceli mini oyunları ve geniş çaplı açık dünya haritasını oyunculara sunuyor.
New Etiket Online APK, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir araba sürme simülasyonudur.
Epic Plane Evolution APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir uçak sürme oyunudur.
80'den fazla park etme görevini içerisinde barındıran Car Parking Multiplayer 2 APK, drag yarışlarını ve onlarca farklı online modu mobil oyunculara sunuyor.
Truckers of Europe 3 APK, Android oyuncularına gerçekçi bir tır simülasyonu deneyimi yaşatıyor.
Plague Inc. APK, dünyayı kendi virüsünüzle yok etmeye çalıştığınız bir strateji simülasyon oyunudur. Kendi virüsünüzü yaratın, dünyaya salın ve herkesin yakalanması için elinizden geleni yapın!
Winlator APK, bilgisayar oyunlarını telefonunuzda oynayabileceğiniz kapsamlı bir PC emülatörüdür.
Laptop Tycoon APK, kendi laptop imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir Android simülasyon oyunudur.
Eğer Oyunculara mobil cihazlarında futbol hakemliği simülasyonu sunan Football Referee Simulator APK, ücretsiz olarak yayınlandı.
Netflix tarafından yayınlanan Football Manager 26 Mobile APK, modern özellikleriyle birlikte gelişmiş bir menajerlik deneyimi sunuyor.
StreetPro APK, mobil cihazlar için oldukça kapsamlı olan bir araba sürme simülasyonudur.
Car For Sale Simulator 2023 APK çok yönlü özelliklere sahip bir araba takas simülasyonudur.
İkinci el alım satım seven oyuncular için Dealer's Life 2 APK, işletmenizi büyütmenizi istemektedir.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Cookingdom APK, zaman kısıtlaması olmayan bir yemek pişirme oyunudur.
Traffic Rider APK, android platformda oynayabileceğiniz popüler motosiklet yarışı oyunu.
Dragon Mania Legends APK, kendi ejderha şehrinizi oluşturabileceğiniz bir RPG oyunudur.
Monster Legends APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir stratejik RPG oyunudur.
Sanal emlak alım satımı yapabildiğiniz Upland - Real Estate Simulator APK, Android cihazlar için geliştirilen bir Metaverse oyunudur.