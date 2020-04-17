Sonsuz seviyelerde mümkün olduğunca uzun kaçışa hazır olun: Aksiyonun yeniden tasarlanmış bu versiyonunda sırlar, güçlendirmeler, açılabilir arabalar ve birçok sürprizler sizi bekliyor.

Seviye her aksiyonda yenilenecek ve bazen karşılaşabileceğiniz tuhaf gizli yerler de olacak. Her kaçışta yeni yerleri satın almak için kullanılabilecek para kazanacak ve kendinizi geliştirebileceksiniz. Aksiyona dur demeden önüne geleni patlat!

Hızla giden arabanızın arkasında gelen her şeyi yok edin. Süper güçlü silahla yenilmeyecek ve sizi engelleyen tüm araçları patlatacaksınız. Yolu ateş denizine çevirmek için hava desteğini de patlatın, çeşitli benzersiz ek görevleri yerine getirerek daha fazla para kazanın.

Arabanızın kasasında gidiyorken peşinizden gelen tüm düşmanları indirebilir misiniz?