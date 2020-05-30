Oyunculara hem eğlenceli hem de zorlayıcı bir oynanış atmosferi sunan Reef Rescue 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformlarında olmak üzere oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüze kadar incelemeler de epey beklentileri karşılamayı başaran yapım kitlesini de her geçen gün artırıyor.

Su altında bir cennet oluşturmaya çalışacağımız yapım da oyuncuların karşısına onlarca farklı zorluğa sahip bulmacalar çıkacak. Oyuncular bu bulmacaları çözüme kavuşturarak su altındaki cennetlerini özelleştirmeye çalışacaklar.

Mobil bulmaca oyunu olarak yayınlandığı günden bu yana olumlu geri bildirimler de alan yapım yüksek eğlenceli oynanışı ile günümüzde hemen hemen her oyuncuya hitap eden içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Başarılı oyun Play Store üzerinde 4.5 gibi bir inceleme puanı aldı.