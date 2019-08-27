Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rescue Wings ile orman yangılarını söndürmeye çalışacağız.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Rescue Wings ile birbirinden farklı alanlarda meydana gelen orman yangınlarını söndürecek ve bir kahraman olmaya çalışacağız.

Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan Rescue Wings 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ederken heyecanlı anlar da yaşatıyor. Bir helikopter kullanarak birbirinden farklı alanlarda meydana gelen orman yangınlarını söndürmeye çalışacağımız oyunda oldukça tempolu bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Renkli grafik açılarına sahip olan Rescue Wings eşsiz yapısı ile oyunculara keyifli zamanda geçirtiyor.

Rescue Wings tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.