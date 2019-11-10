Mobil bulmaca oyunları arasına yeni katılan ve günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanan Restaurant Revival tamamen ücretsizdir.

Mobil platformun başarılı isimlerinden bir tanesi olan ZYMobile imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Restaurant Revival’da amacımız eskimiş bir restoranı dekore edecek ve onu eskisi gibi ihtişamlı bir lokanta haline getireceğiz.

Geniş ve zengin bir içerik yapısı ile oyuncuları şuana kadar tatmin eden yapım da oyuncular diledikleri değişiklikleri yapabilecekler. Tamamen ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım her hafta çeşitli ve ilginç etkinlikler ile oyunculara eğlenceli anlar sunan yapımda rengarenk süslemeler de yapabileceğiz.

Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.