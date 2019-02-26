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Restless Raiders 1.3.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Restless Raiders - İOS İçin Klasik Oyunudur

Restless Raiders

1.3.2
ios
Restless Raiders
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Savaşlara katılacak ve galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Restless Raiders: Idle Adventure Game klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Renkli içeriklere ve sürükleyici bir oynanış atmosferine sahip olan yapımda oyuncular düşmanları yok edebilmek için mücadele edecekler. Alkemis Games - European Games Group tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapımda orta dereceli grafik açıları bizleri bekliyor olacak.

130’dan fazla donanım ve özel yeteneklere sahip olan oyunda farklı seviyeler de yer alacak. Birbirinden farklı seviyelere sahip olan karakterler ile desteklenen yapımda savaşlara katılacağız. Renkli içerikleri ile savaşları fantastik bir yapıda karşımıza çıkaran yapım, 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Mikro ödemelerin de yer aldığı oyunda, oyuncular ek içerikler satın alabilirler.

İyi oyunlar dileriz.

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