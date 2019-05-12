Bir savaşçıyı yöneterek yüzlerce farklı karakter toplayabileceğiniz ve ruhlara karşı savaşarak aksiyon dolu anlar geçirebileceğiniz Retro Rangers, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit fakat bir o kadarda etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, karakterinize emirler vererek zorlu görevlere göndermek ve dünya barışını sağlamak için mücadele etmektir. Korkunç yaratıklara ve hayaletlere karşı savaşarak dünyayı kurtarmak için mücadele etmeli ve topladığınız ruhları kullanarak güç kazanmalısınız. Farklı mekanlarda onlarca yaratığa karşı savaşarak görevleri tamamlamalı ve sizden istenilen tüm karakterleri toplamalısınız. Aksiyona doyabileceğiniz ve macera dolu anlar geçirebileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden farklı özelliklere sahip yüzlerce savaş karakteri ve size saldırmak için tasarlanmış sayısız yaratık bulunmaktadır. Zorlu görevlerin üstesinden gelerek ganimet toplamalı ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

On binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Retro Rangers, sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.