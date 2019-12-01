Ülke yönetimine el koyarak kendi kurallarınızla sıfırdan bir yönetim tarzı oluşturabileceğiniz ve çeşitli alanlarda üretim yaparak ekonomik düzeni sağlayabileceğiniz Rival Regions, strateji oyunları kategorisinden yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Yazı ve görsellerden oluşan basit grafikleri ve Türkçe dil seçeneği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi imparatorluğunuzu kurarak dünyaya yeni bir düzen getirmek ve kurallarını kendinizin belirleyeceği stratejik bir savaşa dahil olmaktır.

Parlamentoda yerinizi almak için siyasi bir parti kurmalı ve yandaş gazetelerden destek alarak halka kendinizi tanıtmalısınız. Bu sayede seçimleri kazanabilir ve ülke yönetimini üstlenebilirisiniz. Dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte siyasi atılımlarda bulunabilir ve birbirinize destek olabilirsiniz.

Çeşitli yer altı kaynakları ve madenlerden yararlanarak ülke ekonomisini düzlüğe çıkartabilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız Rival Regions, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.