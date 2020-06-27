i-Fun Games tarafından geliştirilen Royal Family oynaması ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda lansmana çıktı.

Rol oyunu olarak lansmana çıkan ve oynaması ücretsiz olarak oyuncuların karşısına çıkan Royal Family aksiyon dolu yapısı ile oyuncuları tatmin etmeye çalışacak.

Detaylı içerikleri ile oyunculara kendi imparatorluklarını kurma ve yönetme fırsatı verecek olan yapım da adaletimiz ile nam salacak, varislerimiz ile imparatorluğumuzu daha ileri noktalara taşımaya çalışacağız.

Heyecanlı bir oynanışa ev sahipliği yapacak olan oyun da birbirinden farklı güzellikler de oyuncuları bekliyor olacak. Güç, politika ve entrikaların yer aldığı yapım içerisinde gerçekçi onlarca macera da bizleri bekleyen içerikler arasında yer alacak.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım henüz oyuncu incelemelerinde beklentileri karşılamayı başaramadı.