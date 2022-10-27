Google Family Link Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bazı uygulama ve web siteleri çocuklar için çok zararlıdır. Çocuğunuzu zararlı oluşumlardan uzak tutmak için Google tarafından sunulan Family Link servisini kullanabilirsiniz. Böylelikle çocuğun teknolojiyle ilişkisi kesilmeden internette kontrolü sağlanır.

Ebeveynler, çocuklarının mobil cihazları nasıl kullandığını Google Family Link sayesinde kontrol edebilir. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun tablet ve akıllı telefonlarda hangi internet sayfalarına girdiğini kolayca öğrenebilirsiniz.

Google Family Link Nedir?

Google Family Link; çocukların kullandığı akıllı telefon ve tabletlerin anneler ve babalar tarafından denetim altına alınmasını içeriyor. Google’ın ücretsiz olarak sunduğu bu servis sayesinde şu sorulara yanıt alabileceksiniz;

Çocuğunuz interneti nasıl kullanıyor?

Çocuğunuz yaşına uygun oyunlar oynuyor mu?

Çocuğunuz hangi internet sayfalarında geziniyor?

Ebeveynler, çocukları farkında olmadan kendi cihazlarından Google Family servisinden yararlanabilir. Anne ve babalar kendi tablet, telefon ya da bilgisayarından çocuklarının dijital dünyadaki faaliyetlerini kolayca öğrenebilir.

Bu servisten yararlanarak; çocuklarını akıllı telefon, tablet ve internet kullanımına dair yönlendirebilir. Çocuğunuz akıllı telefonundaki etkinliğini de öğrenebilirsiniz. Çocukların akıllı telefonlardaki faaliyetleri; günlük, haftalık ve aylık rapor şekline getirilerek ebeveynlere sunulur.

Google Family Link ile Neler Kontrol Edilir?

Ebeveynler tarafından “Google Family Link neleri görebilir?” sorusu çok merak ediliyor. İlk olarak Family Link sayesinde aileler, çocuklarının Google Play Store üzerindeki denetimini sağlar. Çocuklar Play Store’den istedikleri her uygulamayı indiremez. Çünkü aileler Family Link’ten yararlanarak çocuklarının indirmek istediği uygulamaları onaylayabilir ya da onları engelleyebilir.

Hangi uygulamalarda daha çok vakit geçirdikleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Akıllı telefon ve tabletin kullanılma süreleri de hem haftalık hem de aylık olarak raporlanır. Günlük olarak akıllı telefon, tablet gibi cihazların ekran süreleri de sınırlandırılabilir.

Family Link kullananlar şu hizmetlerden yararlanabilir;

Çocuğun yeri görüntülenebilir.

Çocuk tarafından kullanılan uygulamalar yönetilebilir.

Ekran süresi hakkında bilgi edinilebilir.

Çocuğun cihazları uzaktan kilitlenebilir.

Cihazın ne zaman uyku moduna geçeceği ayarlanabilir.

Google Family Link tarafından uygunsuz içerikleri engelleme gibi bir durum iddia edilmiyor. Çünkü uygulamaların bazıları, kendilerine ait filtreleme seçenekleriyle Family Link’ten erişim sağladığını söylüyor. Böyle durumlarda Google Play içerikleri için yaş sınırlamasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Google Aramalar'da “Güvenli Arama Filtreleri” belirleyerek de çocuğunuzun kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Google Family Link Nasıl Kullanılır?

Google Family Link kullanımı için onu kaldırabilecek cihaz gerekiyor. Servisin kullanılması için gerekli olan diğer etmense Google hesabıdır. Ebeveynler hem kendilerine hem de çocuklarına mutlaka Google hesabı açmalıdır.

iOS ya da Android cihazlara Google Family Link uygulaması yüklenmelidir. Uygulamanın yüklenmesinin ardından internet tarayıcısı veya uygulamanın kendisinden families.google.com adresine tıklanmalıdır. Adres üzerinden Google hesabı oluşturulabilir.

Daha sonra ebeveynler cihazlarından Family Link hesabına girip uygulamada ayarlar yapabilir. Ekran süresine dair ayarlarda gerçekleştirilebiliyor. Maksimum altı kişiye kadarda aile grubu oluşturulabiliyor. Ebeveynlere çocuklarının denetimi konusunda yardımcı olan Family Link konusunda bilgiler vermeye çalıştık.

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