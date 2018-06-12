Mobil spor oyunları arasında yer alan Rugby Nations 18, Android ve İOS kullanıcılarına akıllı telefon ve tabletlerinde Amerikan Futbolu oynama fırsatı sunuyor.

Distinctive Games imzası ile geliştirilen mobil oyun, 500 binden fazla oyuncusu ile şu sıralar spor oyunları arasında popüler bir konumda yer almaktadır. Oyunculara eşsiz graifkler ile gerçekçi bir Amerikan Futbolu sunan mobil oyun, alanındaki en iyi spor oyunlarından bir tanesidir.

Oyun içerisinde 8 farklı oynanabilir mod bulunmaktadır. Oyuncular bu modlarda sürekli yeni içerikler ile karşı karşıya gelecek ve eğlenceli bir yapıya sahip olacaklar. 450’den fazla farklı takımın yer aldığı mobil oyunda, bizleri çeşitli ligler ve kupalar bekliyor olacak.

Oyunda trübünlerin tezahüratları bizlere gerçekçi bir maç atmosferi sunmakla birliklte, eğlenceyi de en üst seviyede yaşamamızı sağlayacak. Hareketli animasyonların yer aldığı yapımda, takımımıza taktikler verebilecek, uygulayabilecek ve maçı önde bitirmek için mücadele edeceğiz. Mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rugby Nations 18, eğlenceli bir spor oyunudur. İyi eğlenceler dileriz.