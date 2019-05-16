Onlarca sayının yer aldığı kare bloklardan oluşan zorlu bulmacaları çözerek sayısal yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz Rullo, 1 milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı eşsiz bir oyundur.

Oyunda yapmanız gereken tek şey, satır ve sütunlarda belirtilen sayıları göz önünde bulundurarak karelerdeki sayıları düzenlemek ve bulmacayı tamamlayarak seviye atlamaktır. Her satırda ve sütunda farklı sayılar belirtilmektedir. Bulmaca karelerinde yer alan sayıları uygun şekillerde düzenleyerek satır ve sütunlardaki sayılarla eşitlemelisiniz. Hesaplamaları iyi yapmalı ve doğru sayıları silerek bulmacayı tamamlamalısınız. Satır ve sütunlardaki sayıları eşitleyerek yeni bulmacaların kilidini açabilirsiniz. Matematiksel olarak kendinizi geliştirebileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde kolaydan zora doğru 16, 25 ve 64 kareden oluşan sayı blokları yer almaktadır. Toplama ve çıkartma işlemlerini hızlı bir şekilde kafadan yaparak doğru sayıları silmeli ve bulmacayı çözmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Rullo, bulmaca oyunları kategorisinde yer alan sayısal hafızayı güçlendirmeye yarayan kaliteli bir oyundur.