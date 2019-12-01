Acımasız bir ormanda vahşi hayvanlarla ve etraftaki çeşitli kabilelerle mücadele ederek kendi köyünüzü inşa edebileceğiniz ve köyünüz geliştirerek uygar yaşama ilk adımları atabileceğiniz Sacrifices, strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleriyle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, vahşi hayvanlarla dolu bir ormanda kendi kabilenizi kurarak zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek macera dolu anlar geçirmek ve ganimet savaşları yaparak kabilenin gelişmesi için gerekli kaynağı tahsis etmektir.

Savaşlardan kazandığınız altınlar sayesinde köyünüze yeni binalar ve üretim alanları kurabilirsiniz. Ayrıca çeşitli savaş malzemeleri ve karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Aksiyon ve maceraya doyacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yer alan toprak, taş, ağaç ve daha onlarca farklı malzemeden yararlanarak köyünüzü geliştirebilirsiniz.

Ayrıca kılıç, mızrak, ok, balta ve daha birçok ölümcül savaş aletinden yararlanarak savaşları kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla erişeceğiniz Sacrifices ile sizde kendi köyünüzü inşa edebilir ve yeni deneyimler kazanabilirsiniz.