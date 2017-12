Selfissimo!, Google’ın iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz sunduğu selfie uygulaması. Her poz verişinizde otomatik olarak selfie fotoğrafınızı çeken uygulama ile selfie çekimler daha hızlı, kolay ve eğlenceli.

Selfie fotoğraf çekeceğiniz vakit açıya ilişkin kararsız kalan kişiler arasındaysanız, Google’ın deneysel araştırma teknolojisini kullanan Selfissimo! uygulamasını kesinlikle denemelisiniz.

Selfie çekerken her pozdan sonra çekim tuşuna basmanın pratik olmadığını düşünen Google, böyle bir uygulamayla karşımızda. Poz değiştirdiğinizde selfie fotoğrafınızı sizin yerinize çekiyor. Her pozda duraksamanız veya telefonunuzu biraz oynatmanız selfie çekimi için yeterli oluyor. Çekimden sonra verdiğiniz her pozu görebiliyorsunuz. Unutmadan fotoğraflar siyah - beyaz çıkıyor ve filtre seçenekleri sunulmuyor.