Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara ücretsiz olarak sunulan Shadowverse CCG, farklı özelliklere sahip onlarca karakter ile nefes kesen birebir savaşlar yapabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, savaş arenasına çıkarak rakibinizle birebir mücadele etmek ve ganimet toplamaktır. Karşı tarafın kart hamlesini iyi analiz etmeli ve en uygun kartla karşılık vermelisiniz. Her karakterin farklı yetenekleri ve özel güçleri bulunmaktadır. Bu nedenle karşınızdaki karaktere göre hareket etmeli ve onunla mücadele edebilecek en iyi kahramanınızı öne sürmelisiniz. Online mod sayesinde dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Rakiplerinizi yenerek ödüller kazanabilir ve sıralamada adınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

Oyunda yüzlerce savaş kartı ve birçok arena yer almaktadır. Her kartta farklı bir savaş kahramanı ve bu kahramanında kendine has özellikleri bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek savaşa başlayabilir ve ganimet toplayarak yeni kartların kilidini açabilirsiniz.

Kağıt oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Shadowverse CCG, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.