Mobil kağıt ve zeka oyunları arasında yer alan Skip-Bo geniş kitlelere doğru yayılmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı mobil oyunlara sahip olan Casual Game Company tarafından geliştirilen ve tam üç farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Skip-Bo gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

7’den 70’e her kesimden oyuncuya oldukça basit bir oynanış atmosferi sunan Skip-Bo sıralı bir kağıt oyunu olarak yayınlandı.

En iyi kart yığınını yapmaya çalışacağımız oyunda online olarak gerçek oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz.

Stratejiyi ve beceriyi iç içe oyunculara sunan geliştirici ekip, oyunculara bir yandan rekabet diğer yandan da eğlence yüklü bir deneyim yaşama fırsatı veriyor.

İlgiyle oynanmaya devam edilen yapım çarpıcı grafik açıları ile de beğenileri toplamaya devam ediyor. Her kesimden oyuncu tarafından oynanan Skip-Bo güncellemeler de alıyor.