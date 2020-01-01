Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Snail Bob 3, minik bir salyangozu kontrol ederek çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış ilginç parkurlarda yarışmak ve puan toplamak için mücadele etmektir.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, parkurdaki çeşitli mekanizmalardan yararlanarak salyangozu hedef bölgesine taşımak ve haine sandığına ulaşarak bölümü tamamlamaktır.

Engelleri aşarak yolunuza devam etmeli ve parkurdaki ödülleri toplayarak puanınızı artırmalısınız. Bu sayede salyangozunuz için yeni kıyafetler ve aksesuarlar satın alabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve her bölümde birbirinden zorlu birçok parkur yer almaktadır. Ayrıca salyangozun geçişini engellemek için tasarlanmış dikenli çarklar, hareketli bloklar, yumruk yaylar ve daha yüzlerce tuzak bulunmaktadır.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Snail Bob 3 ile sizde ilginç parkurlarda yarışarak puan kazanabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.