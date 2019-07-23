Mobil platformda oyuncuları eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı dakikalar yaşatan Speedway Challenge 2019 keyifle oynanmaya devam ediyor.

Mobil yarış oyunları arasında oldukça popüler olan ve oyuncular tarafından olumlu olarak yorumlanan Speedway Challenge 2019 günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan mobil yarış oyununda birbirinden farklı modlar eşliğinde benzersiz yarışlara katılacağız. Başarıl ıbir motosiklet sürücüsü olmak için mücadele edeceğimiz yapımda kariyer modu ile efsanevi bir yarışçı olacak, lig modu ile benzersiz kupalar için yarışabileceğiz.

Oldukça renkli içeriklere ve basit grafik açılarına sahip olan oyun, oynaması ücretsiz olan yapısı ile de oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Berobasket imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Speedway Challenge 2019 kitlesini artırmaya devam ediyor.