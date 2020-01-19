Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinden iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Stickman And Gun2, çöp adam savaşçıları ile ilginç yaratıklara karşı mücadele ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız sürükleyici bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı yeteneklere ve silah kullanma becerilerine sahip onlarca çöp adam arasından dilediğinizi seçerek canavarlarla savaşmak ve parkurları başarıyla tamamlayarak seviye atlamaktır.

Yaratıklara her ateş ettiğinizde canları biraz daha azalır ve öldürücü darbe ile birlikte tamamen etkisiz hale gelirler. Yaratıkları kendinize yaklaştırmadan işlerini bitirmeli ve ganimet toplayarak yeni savaşçıların kilidini açmalısınız.

Oyunda okçu, topçu, sihirbaz ve daha onlarca farklı savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca size karşı savaşacak ilginç canavar türleri ve garip görünümlü birçok zombi karakteri bulunmaktadır.

Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Stickman And Gun2 ile sizde çöp adamları kullanarak nefes kesen savaşlar yapabilir ve yeni bir deneyim kazanabilirsiniz.