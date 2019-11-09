Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Super Dynamite Fishing, farklı deniz araçlarından yararlanarak balık avına çıkacağınız ve dinamitle balıkları etkisiz hale getirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gemiyle denizde uzun bir yolculuğa çıkarak gördüğünüz her balığı avlamak ve seviye atlayarak yola devam etmektir. Avladığınız balık sayısına göre puanlarınızı artırabilir ve yeni araçlar satın alabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça farklı bomba türlerinin kilidini açabilir ve aynı anda yüzlerce balığı etkisiz hale getirebilirsiniz.

Oyun içerisinde sal, gemi, tekne, sandal ve daha onlarca farklı deniz aracı bulunmaktadır. Ayrıca balık avlamak için kullanabileceğiniz dinamit, el bombamsı, roket, füze ve daha onlarca etkili bomba çeşidi yer almaktadır. Aksiyon oyunları arasında yerini alan Super Dynamite Fishing ile sizde dinamitle balık avına çıkabilir ve denizdeki tüm balıkları yakalayarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.