Birçok oyun severin vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan Sword Fantasy Online, çeşitli yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda asıl amaç, verilen görevler eşliğinde farklı bölgelere giderek orda ki yaratıkları yok etmek ve ganimetleri toplamaktır. Düşmanlarınızı öldürmek için kullanabileceğiniz silahlar, kılıçlar, baltalar ve daha birçok farklı savaş mühimmatı yer almaktadır. Bunların yanı sıra, devasa boyuttaki yaratıklara karşı kullanabileceğiniz çeşitli sihir ve büyüler bulunmaktadır. Tüm bunlardan yararlanarak görev yerlerindeki düşmanları öldürüp puanlar toplayabilir ve sonraki bölümleri aktifleştirebilirsiniz.

Online mod özelliği ile dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncularla savaşabilir ve dünya sıralamasında adınızı üst sıralara yazdırabilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi savaşlarda kazanacağınız ödüller ve puanlar ile farklı savaş karakterlerinin ve silahların kilidini açmanız mümkün.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da kolaylıkla oynayabileceğiniz Sword Fantasy Online, aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Sizlerde bu oyun ile eğlenceli dakikalar geçirebilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.