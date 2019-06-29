Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Taxi Run, birbirinden güzel onlarca farklı aracı kullanarak müşterileri istedikleri yerlere götürebileceğiniz eğlenceli bir taksi oyunudur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, taksicilik yaparak onlarca müşteriyi farklı bölgelere ulaştırmak ve para kazanarak yolunuza devam etmektir. Müşterileri yol kenarlarından toplayabilir ve istediklere yerlere götürebilirsiniz. Taksinize binen insanları olabildiğince memnun etmeli ve sarsmadan gidecekleri bölgeye ulaştırmalısınız. Hız sınırlarını aşarak adrenalinizin tavan yaptığı anlara şahit olabilir ve müşterilerinize heyecanlı dakikalar yaşatabilirsiniz.

Oyunda minik kamyonetler, farklı renge sahip onlarca taksi ve daha birçok farklı araç yer almaktadır. Dilediğiniz otomobili seçerek müşterilerinize hizmet verebilirsiniz. Trenlere, limuzinlere ve trafikteki diğer araçlara dikkat etmeli ve hiçbir yere çarpmadan görevleri tamamlamalısınız.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve kolay kontrolleri sayesinde her yaş grubu tarafından keyifle oynanan Taxi Run, sürükleyici özelliğe sahip kaliteli bir oyundur.