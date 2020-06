Mobil Platformdaki En İyi Temple Run Alternatifleri (2020)

Tüm dünyada oldukça popüler olan Temple Run, mobil platformda sonsuz koşu türü denildiğinde ilk akla gelen oyundur. Temple Run’ı oynamaya başladıktan bir süre sonra sıkılmış olabilirsiniza. Android ve iOS platformlarında çok başarılı Temple Run alternatifleri bulunuyor.

Oynamak İsteyeceğiniz En İyi Temple Run Alternatifleri

Bu yazıda, 2020 yılında mobil cihazınız üzerinden en iyi Temple Run alternatiflerini derledik. Sonsuz koşu türündeki bu oyunlar ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

1. Subway Surfers

Subway Surfers, oynanış mekaniği açısından Temple Run’a oldukça benzeyen çok popüler bir sonsuz koşu oyunudur. Subway Surfers’ın en iyi tarafı, geliştirici ekibin her ay oyuna düzenli olarak yeni bir görünüm vermeleri ve oyunu daha ilginç hale getirmeleridir. Kullanabileceğiniz pek çok karakterin yer aldığı Subway Surfers’ta güçlendiriciler de bulunuyor. Güçlendiriciler sayesinde oyun esnasında daha fazla yol katedebilirsiniz.

2. Talking Tom Gold Run

Temple Run ve Subway Surfers oyunlarından ilham alan Talking Tom Gold Run, bir diğer başarılı sonsuz koşu oyunudur. Talking Tom Gold Run’da Tom’a çalınan altınlarını geri alabilmesi için yardım ediyoruz. Talking Tom Gold Run, başarılı grafikleri ve kontrol mekaniği ile keyifli bir oynanış sunuyor. Tom ve Angela’nın yanı sıra birçok karakter ile oynayabilirsiniz.

3. Sonic Dash 2: Sonic Boom

SEGA tarafından geliştirilen Sonic Dash 2: Sonic Boom, en yüksek puana sahip olmaya çalışıyorsunuz. Başarılı grafiklere sahip olan Sonic Dash 2: Sonic Boom’da karşınıza çıkan engele çarptığınızda oyun sona eriyor. Bir engele çarptığınızda reklam videosu izleyerek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sonsuz koşu türündeki başarılı bir oyun Sonic Dash 2: Sonic Boom’da pek çok karakter bulunuyor ve her karakter kendine has özelliğe sahip.

4. Minion Rush: Despicable Me

Minion Rush: Despicable Me, oynanış mekaniği açısından Temple Run’a oldukça benzeyen popüler bir sonsuz koşu oyunudur. Minion Rush: Despicable Me’de tıpkı diğer sonsuz koşu oyunlarında olduğu gibi engellere çarpmadan en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Minion Rush: Despicable Me’de güçlendiriciler, görev sistemi ve kostümler bulunuyor. Güçlendiriciler sayesinde daha fazla puanı elde edebilirsiniz.

5. Into the Dead 2

Zombi temasına sahip olan Into the Dead 2, çok başarılı bir sonsuz koşu oyunudur. Zombi salgını atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan Into the Dead 2’de karakterimize ailesini bulması için yardım ediyoruz. Zombilere karşı kendinizi koruyabilmeniz için birçok silahın yer aldığı Into the Dead 2’de bir zombiye çarptığınızda oyun sona eriyor. Başarılı ses efektlerine ve grafiklere sahip olan Into the Dead 2, görev sistemine sahip.

6. Lara Croft: Relic Run

Başarılı sonsuz koşu oyunu Lara Croft: Relic Run’da Lara Croft ile macera dolu bir dünyaya giriş yapıyoruz. Başarılı oynanış sistemine sahip olan Lara Croft: Relic Run’da karanlık güçleri durdurmaya çalışıyoruz. Aksiyon seviyesinin yüksek olduğu Lara Croft: Relic Run’da karşınıza çıkan engelleri ve yaratıkları aşmanız gerekiyor.