Sadece başparmaklarınızı kullanarak sonsuz bir şehir parkurunda ilerleyebileceğiniz ve karşınıza çıkan tüm objeleri ezip geçebileceğiniz ThumbZilla, milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve kaliteli grafiklerle donatılan aynı zamanda komik ses efektleri ile oyunculara eğlenceli anlar yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, el başparmaklarınızdan faydalanarak ekranda yer alan bina, araba, ev, insan, ağaç ve hayvan gibi çeşitli objeleri ezerek yolunuza devam etmektir. Şehri yok etmek için harekete geçmeli ve karşınıza çıkan her şeyi yerle bir etmelisiniz. Ne kadar fazla objeyi ezer ve zarar verirseniz, o kadar çok puan toplarsınız. Bu nedenle şehre olabildiğince çok zarar vermelisiniz. Polislerle çatışarak onları farklı bölgelere fırlatmalı ve yolunuzdaki engelleri temizlemelisiniz. Uçsuz bucaksız bir şehirde ilerleyerek önünüze çıkan her şeyi ezip geçebileceğiniz ve puan toplayarak seviye atlayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren ThumbZilla, stres giderici kaliteli bir oyundur.