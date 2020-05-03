Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak her kesimden oyuncuya sunulan Tofu Girl 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Android ve iOS platformu oyuncuları için JoyPac tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Tofu Girl oyuncularına eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Renkli içerikleri ile oyuncularına keyifli zaman geçirten yapımda amacımız ayağımızın altına gelen nesnelere takılmadan yükseğe zıplayıp dengede kalmak olacak. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan mobil klasik oyun da tek amacımız nesnelerin üzerinde dengede kalarak zıplamak olacak.

Oyun içerisinde ses efektleri de oldukça keyifli bir yapı da karşımıza çıkacak. Zıpladıkça karakterimiz sevimli sesler çıkaracak ve eğlenceli dakikalara ortak olacak.

Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, her kesimden oyuncuya hitap ediyor.