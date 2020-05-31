3 boyutlu grafik açıları eşliğinde mobil platformda oyunculara sunulan Traffix 3D simülasyon oyunu olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım incelemelerde pek bekleneni verememiş olsa da oyuncu kitlesini de artırmaya devam ediyor.

InfinityGames.io tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım da 100’den fazla farklı şehir yer alıyor.

Oyuncular bu şehirlerde trafiğin akışını kontrol edecek, düzinelerce aracı yakından tanıyacak, insanların kaza yapmadan yolculuklarını gerçekleştirmelerini sağlayacaklar.

Oyun içerisinde bulunan araçlar kilitli olacak. Oyuncular yapım içerisindeki görevleri başardıkça araçların kilitlerini açabilecekler.

İncelemelerde beklentileri karşılayamayan yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.