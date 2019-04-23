Kısa sürede onlarca yumurta kırarak yeni rekorlar elde edebileceğiniz ve keyifli anlar geçirebileceğiniz Trash It Dove, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ve bir o kadarda eğlendirici grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bir güvercin yardımıyla kısa zamanda maksimum seviyede yumurta kırmak ve yeni bölümlere geçmektir. Güvercinin kontrolleri oldukça basittir. Parmağınızı güvercine dokundurarak yönünü ayarlayabilir ve gagasını aşağı doğru eğdirerek yumurtaları kırabilirsiniz. Güvercinin gagasıyla sert bir şekilde yumurtalara vurmalı ve yumurtaları kırarak yenilerinin gelmesini sağlamalısınız. Günün stresini ve yorgunluğunu atabileceğiniz keyif verici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu bölüm ve birçok farklı güvercin karakteri bulunmaktadır. Dilediğiniz güvercini seçerek oyuna başlayabilir ve zamana karşı yarışarak yumurtaları parçalayabilirsiniz. Bu sayede rekorlar kırabilir ve adınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Trash It Dove, gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken kaliteli bir oyundur.