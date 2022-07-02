En İyi Ücretsiz Video Hızlandırma Programları

Video çektiğimiz zaman veya herhangi bir videoyu Instagram ya da diğer platformlarda paylaşmak için kullanıcılara bir dakikalık süre verilmekte. Çoğu zaman videolar bir dakikadan uzun oluyor ve istediğimiz gibi paylaşamayabiliyoruz.

Reels, shorst, tiktok videoları için bazen o kadar fikrimiz olmasına rağmen videolar bir dakikalık süreyi geçmekte ve bizler videoları hızlandırmak için çeşitli programlar ya da eklentiler aramaktayız. Sizler için ücretsiz video hızlandırma programlarını Windows, Apple ve Android için derledik. Gelin ücretsiz video hızlandırma programları neler? Birlikte bakalım.

En İyi Video Hızlandırma Programları/Uygulamaları (Bilgisayar)

Dünyada fotoğraf paylaşımından sonra en çok popülerleşen akımlardan biride video paylaşmak oldu. Özellikle Youtube'un popüler olması ile birlikte artık hayatımızın vazgeçilmezi olan videolara da edit yapmak bir borç oldu. En iyi ücretsiz video hızlandırma programlarını aşağıda listeli bir şekilde bulabilirsiniz.

VLC Media Player

Windows Video Düzenleyici

Camtasia 9

Çoğumuzun belki de küçüklüğümüzden beridir bildiği ücretsiz video oynatma programı VLC Media Player, video oynatmanın yanından videolarınızı hızlı bir şekilde izleyebileceğinizi ve istediğiniz videoları istediğiniz hızda ayarlayıp kaydedebileceğinizi biliyor muydunuz? VLC Media Player'ın bu özelliğini belkide çoğu kullanıcı bilmiyordur. VLC Media Player uygulamasını Windows, macOS ve Linux gibi işletim sistemlerinde kullanabilirsiniz.

Windows Video Düzenleyici

Windows'un kendi içerisinde yer alan uygulaması sayesinde herhangi bir programı indirmeden videonuzu hızlandırabilirsiniz ayrıca bu program birçok özellik barındırmakta bazıları: efekt ekleme, video boyutu değiştirme, 3D efektler ekleme ve kırpma gibi birçok özelliği kullanıcılarına sunuyor.

Camtasia 9

Video düzenleme işlemlerinde en çok kullanılan programlardan biri olan Camtisia 9 video hızlandırma işlemlerinizi basit bir şekilde gerçekleştirmenizi ve kaydetmenizi sağlamakta.

Android'de Video Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Video işlemlerimizin çoğunu mobil cihazlar üzerinde yapmaktayız. Özellike Instagram ve TikTok gibi platformlara video koymak istiyorsak mobil cihazlar üzerinde yapabileceğimiz video hızlandırma uygulamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

VN Video Editör Maker VlogNow

FilmoraGo

Microsoft Hyperlapse Mobile

KineMaster

Lapse It

Magisto Video Editör & Maker

GoPro Quik: Video Editör

Vizmato

Bu program sayesinde profesyonel bir şekilde ses kalitesini kaybetmeden videolarınızı hızlandırabilir ve yavaşlatabilirsiniz. Ayrıca VN uygulaması birçok özellik ile karşımıza gelmekte bazıları: Video kırpma, video boyutu ayarlama, ses dosyaları ekleme, yeni efekler ekleme gibi birçok özelliği cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz.

FilmoraGo

Video düzenleme işlemlerinde en çok kullanılan programlar arasında yer alan FilmoraGo, Facebook ve Instagram uygulamarı ile entegre bir şekilde çalışma özelliğine sahip. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde cihazınıza kurabilirsiniz.

Microsoft tarafından geliştirilen uygulama, başarılı bir şekilde videolarınızı düzenleyebileceğiniz, uygulama üzerinden video çekebilmeniz gibi olanaklar sağlıyor.

Ücretsiz editler yapabileceğiniz uygulama her iki işletim sisteminde de iOS ve Android üzerinde işlemler yapabilmenize olanak sağlıyor. Ancak bazı üst düzey işlemler için ücret talep etmekte.

Beğenilen uygulamalar arasında yerini alan Lapse It, video hızlandırma ve yavaşlatma işlemlerinde gayet başarılı. Uygulama Apple ve Google Play Store üzerinde bulunmakta.

Kolay bir şekilde video hızlandırma ve yavaşlatma işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz uygulama her iki mağazada da bulunmakta.

Profesyonel videolarınızı düzenleyebilceğiniz uygulama birçok özellik sunmakta. Kullanıcıların sıklıkla kullandığı video düzenleme programı GoPro Quik: Video Editör her iki mobil mağaza uygulamalarında da mevcut.

Videolarınızı hızlandırabileceğiniz başka bir uygulama olan Vizmato, videolarınızı detaylı bir şekilde kırpma işlemi yaparak istediğiniz bölümü hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. Uygulama hem Apple hem Android mağazalarda mevcut.

iPhone'da Video Hızlandırma Nasıl Yapılır?

iPhone cihazınızda video hızlandırma işlemi yapmak istiyorsanız sizler için aşağıda bazı uygulamaları derledik.

VN Video Editör Maker VlogNow

Magisto Video Editör & Maker

GoPro Quik: Video Editör

Vizmato

FilmoraGo

Perfect Video

TiltShift Video

SloPro

KineMaster

Bu program sayesinde profesyonel bir şekilde ses kalitesini kaybetmeden videolarınızı hızlandırabilir ve yavaşlatabilirsiniz. Ayrıca VN uygulaması birçok özellik ile karşımıza gelmekte bazıları: Video kırpma, video boyutu ayarlama, ses dosyaları ekleme, yeni efekler ekleme gibi birçok özelliği cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz.

Kolay bir şekilde video hızlandırma ve yavaşlatma işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz uygulama her iki mağazada da bulunmakta.

Profesyonel videolarınızı düzenleyebilceğiniz uygulama birçok özellik sunmakta. Kullanıcıların sıklıkla kullandığı video düzenleme programı GoPro Quik: Video Editör her iki mobil mağaza uygulamalarında da mevcut.

Videolarınızı hızlandırabileceğiniz başka bir uygulama olan Vizmato, videolarınızı detaylı bir şekilde kırpma işlemi yaparak istediğiniz bölümü hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. Uygulama hem Apple hem Android mağazalarda mevcut.

FilmoraGo

Video düzenleme işlemlerinde en çok kullanılan programlar arasından yer alan FilmoraGo, Facebook ve Instagram uygulamarı ile entegre bir şekilde çalışma özelliğine sahip. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde cihazınıza kurabilirsiniz. Uygulama hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde mevcut.

Farklı ses efektleri ve geçişler ekleyebilceğiniz uygulama birçok özelliğide yanında getiriyor. Video hızlandırma veya yavaşlatma işlemlerinizi bu uygulama sayesinde ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

TiltShift Video

Çoğu kullanıcıyı memnun eden TiltShift uygulaması, sosyal medya entegreli bir şekilde çalışabiliyor. Video editlerinizi ve hızlandırma işlemlerinizi yapabileceğiniz bu uyulama sadece App Store'da bulunmakta.

Karmaşık bir arayüze sahip olan uygulama sadece App Store'da bulunmakta Google Play Store'da bulunmamakta. Uygulama içi satın alımlar bulunan uygulamada video hızlandırma ve yavaşlatma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz editler yapabileceğiniz uygulama her iki işletim sisteminde de iOS ve Android üzerinde işlemler yapabilmenize olanak sağlıyor. Ancak bazı üst düzey işlemler için ücret talep etmekte.

Video Hızlandırma Eklentisi

Videolarınızı mobil veya bilgisayar programları üzerinden değil de eklentiler üzerinden de yapılabilir olabilceğini biliyor muydunuz? Bu eklentiler sayesinde program kullanmadan videolarınızı hızlandırabileceksiniz. Aşağıda bazılarını sizler için listeledik. Bu eklentiler Chrome eklentileridir ancak bazı yöntemler ile Opera gibi diğer tarayıcılarda da bu eklentileri kullanabilirsiniz.

Bu içeriğimizde video hızlandırma programlarından ve eklentilerinden bahsettik. Sizler video hızlandırma işlemi için neler yapıyorsunuz, hangi programları ya da eklentileri kullanıyorsunuz, bu listede sizce hangi uygulamalar ve eklentiler olmalıydı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.