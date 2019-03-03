500 binden fazla oyun severin vazgeçilmezi olan ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilen Tsuki Adventure, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Oyunculara farklı bir deneyim sunan ve kaliteli grafikleri ile eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bu oyunda temel amaç, başrol kahramanı ile şehir hayatından uzaklaşarak, köy hayatını benimsemek ve sıfırdan bir başlangıç yapmaktır. Tsuki adında başrol karakterinin stresli ve sıkıcı bir yaşantısı vardı. Tsuki günün birinde bir mektup aldı ve tüm hayatı değişti.

Yorucu ve stres dolu şehir hayatını bırakarak, büyükbabasının köyüne yerleşmeye karar veren karakteri oynayacağınız keyifli bir oyun sizleri bekliyor. Macera dolu bu yolda kırsal hayatına alışmalı ve avlanarak yaşamınızı sürdürmelisiniz. Panda, tilki, zürafa ve daha birçok farklı hayvanla arkadaş olabilir ve yalnız yaşamaktan kurtulabilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak sunulan Tsuki Adventure, macera oyunları kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyundur.