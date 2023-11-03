JoJo's Bizarre Adventure İzleme Sırası Nedir?

JoJo's Bizarre Adventure izleme sırası, Hirohiko Araki tarafından yazılan popüler manga serisinin anime uyarlamasını izlemek isteyen kişiler için oldukça önemlidir çünkü hikâyenin tam olarak anlaşılabilmesi için animenin belirli bir kronolojik sıraya göre izlenmelidir.

Bu rehberde en iyi animeler arasında yer alan JoJo's Bizarre Adventure hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de söz konusu animeyi izlemeye başlamak istiyorsanız rehberimizdeki sıralamaya göz atabilirsiniz.

JoJo's Bizarre Adventure İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Jojo’s Bizzare Adventure: Phantom Blood (2012)

Jojo’s Bizzare Adventure: Battle Tendency (2012)

Jojo’s Bizzare Adventure: Stardust Crusaders (2014)

Jojo’s Bizzare Adventure: Diamond Is Unbreakable (2016)

Jojo’s Bizzare Adventure: Golden Wind (2018)

Jojo’s Bizzare Adventure: Stone Ocean (2021)

8,5 IMDb puanıyla dikkat çeken JoJo's Bizarre Adventure isimli animenin ilk önce 2012 yılında yayımlanan Phantom Blood ve Battle Tendency'i izlemeniz gerekiyor. Bunları izledikten sonra 2014 yılında çıkan Stardust Crusaders'i izlemelisiniz.

Japonya Medya Sanatları Festivali'nde Manga Büyük Ödülü dâhil çeşitli ödüllere layık görülen animenin sırasıyla Diamond Is Unbreakable, Golden Wind ve Stone Ocean (Taş Okyanus) sezonlarını izlemeniz gerekiyor.

JoJo's Bizarre Adventure Nasıl İzlenir?

JoJo's Bizarre Adventure animesini dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital yayın hizmetinin kütüphanesindeki içeriklerin izlenebilmesi için belirli bir ücret karşılığında alınabilen Netflix aboneliği gerektiğini belirtmek gerekiyor.

JoJo's Bizarre Adventure Kaç Bölüm?

Phantom Blood ve Battle Tendency : 26 bölüm

: 26 bölüm Stardust Crusaders : 48 bölüm

: 48 bölüm Diamond Is Unbreakable : 39 bölüm

: 39 bölüm Golden Wind : 39 bölüm

: 39 bölüm Stone Ocean: 38 bölüm

Seslendirme kadrosunda Kazuyuki Okitsu, Tomokazu Sugita, Daisuke Ono ve daha pek çok ismin yer aldığı animenin bölüm sayısı sezondan sezona değişiklik gösterebiliyor. Sezonların bölüm sayılarına yukarıda yer alan listeden göz atabilirsiniz.

JoJo's Bizarre Adventure Konusu

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan anime, hikâyesiyle öne çıkıyor. Çeşitli güçlere sahip olan Joestar ailesi, doğaüstü düşmanlara karşı mücadele ediyor.

En popüler animelerden biri olan JoJo's Bizarre Adventure hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.