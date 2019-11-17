Hem Android hem de iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Welcome to Primrose Lake şu sıralar oyunculara sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Mobil oyun dünyasının ünlü isimlerinden olan GameHouse tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular dağların arasında cennet bir kasaba olarak bilinen Primrose Lake’i görme fırsatı yakalayacaklar.

Göründüğü gibi bir kasaba olmayan Primrose Lake’de 20 gizemli sahne ile karşılaşacak, 60 farklı zaman yönetimi seviyesini keşfedeceğiz. Telefonların çekmediği, internetin olmadığı bu kasaba da ürkütücü şeyler olmaya başlarken bizden istenilen ise başımızı belaya sokmadan olayları aydınlatmak olacak.

Farklı karakterler ile de etkileşime gireceğimiz yapımda her konumda farklı karakterler ile iletişim kurabileceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Welcome to Primrose Lake Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip.