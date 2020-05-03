Mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen What's Your Story rol oyunu olarak kitlesini artırmaya devam ediyor.

Hikâye odaklı olarak oynayacağımız What's Your Story’de en sevdiğimiz TV şovlarına katılacak, birçok hikâyeye dahil olacağız. Yapım içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz seçimler oyunun gidişatını önemli ölçüde etkileyecek.

En sevdiğimiz TV şovlarına da katılma fırsatı elde edeceğimiz oyun içerisinde erkek ve dişi olmak üzere onlarca farklı karakter modellemeleri de karşımıza çıkacak. Oyuncular bu karakterler ile sık sık etkileşime girecek, ilişkiler kuracak ve oyun içerisinde ilerleyebilecekler.

Farklı avatarlar da oluşturabileceğimiz oyun da heyecan verici birçok hikâyeye dahil olarak farklı bir deneyim elde edebileceğiz.

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan What's Your Story milyonlarca oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.