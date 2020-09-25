Siz ya da takip ettiğiniz herhangi birisi bir hikaye yayınladığınızda Instagram, kullanıcıya bu hikayeyi kimlerin görüntülediğini listeler. Ancak bazı durumlarda karşı tarafın haberi olmadan hikayesini izlemek isteyebilirsiniz. Peki Instagram'da gizlice hikaye izleme ve indirme nasıl yapılır?

Sebebiniz her ne olursa olsun Instagram'da kimsenin haberi olmadan hikayeleri görüntülemenizin ve hatta bunları indirebilmenizin iki farklı yolu var. Bunların ilki biraz daha kolay olsa da ikinci yöntem bu görüntüleri daha net görebilmenize ve cihazınıza kaydedebilmenize olanak sunar.

Ufak bir hatırlatma olarak ilk yöntemde görüntülemek istediğiniz hesabın herkese açık ya da gizli olması fark etmiyor. Yani yalnızca takip etmeniz yeterli. Ancak ikinci yöntemde hikayeyi izlemek için profillerin herkese açık olması gerekiyor. Ayrıca gizli profillerin, takip etmediğiniz durumda, hikayelerinin görüntülenemeyeceğini hatırlatalım.

Instagram'da Gizlice Hikaye İzleme Nasıl Yapılır?

İşte Instagram'da Gizlice Hikaye İzleme ve İndirme Yöntemleri!

Yöntem 1: Instagram Üzerinden Görüntüleyin

Bu yöntem kısa bir şekilde farklı kullanıcıların hikayeleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan arayüzden faydalanır.

İşte yapmanız gerekenler!

Instagram'a giriş yapın. Hikayelerin yer aldığı kaydırma menüsünde hikayesini görüntülemek istediğiniz kişinin profilini bulun. Hemen sol tarafında yer alan profile tıklayın. Sol taraftaki hikayeyi duraklatmak için parmağınızla basılı tutun. Sola doğru yavaşça kaydırın. Dikkatli olun çünkü diğer hikayeye geçiş yapmamanız gerekiyor.

Bu yöntemin en önemli dezavantajı, kişiye ait yalnızca ilk hikayeyi görüntüleyebiliyor olmanızdır. Diğer bir sorun ise yanlışlıkla ekranı tamamen kaydırma ihtimaliniz ki, bu durumda tüm emekleriniz ve çabalarınız boşa gidecektir. Ayrıca bu yöntemde görüntüleri cihazınıza kaydetmeniz de pek mümkün değil. Bunlar sizi pek memnun etmediyse diğer yöntemlere göz atmalısınız.

Yöntem 2: Uygulama ve Site ile Görüntüleyin

Bu yöntem üçüncü parti bir uygulamadan ya da internet sitesinden yardım almayı gerektirir. Hikayeleri bu şekilde bir uygulama ya da internet sitesi yardımı ile görüntülerseniz kullanıcı adınız hikayeyi görüntüleyenlerin arasında gözükmez. O zaman yardım alabileceğiniz bazı kaynaklara göz atalım.

Bilgisayar: Hemen buradaki adrese tıklayarak Story Insta adresine gidin. Arama kutucuğuna hikayesini görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın. Profilin o sırada paylaşmış olduğu fotoğraflar ve videolar sitede listelenecektir. Bunları dilerseniz sadece görüntüleyebilir dilerseniz cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Hemen buradaki adrese tıklayarak adresine gidin. Arama kutucuğuna hikayesini görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın. Profilin o sırada paylaşmış olduğu fotoğraflar ve videolar sitede listelenecektir. Bunları dilerseniz sadece görüntüleyebilir dilerseniz cihazınıza kaydedebilirsiniz. iPhone: Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Story Reposter uygulamasını cihazınıza indirin. Uygulamayı indirdikten sonra arama çubuğuna hikayesini görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.

Android: Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Story Saver uygulamasını cihazınıza indirin. Uygulamayı indirdikten sonra arama çubuğuna hikayesini görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.

Bu yöntem biraz daha fazla zaman ve uğraş gerektiriyor olsa da pek çok yönden daha avantajlı ve kusursuz bir çalışma prensibine sahiptir. Tabii bu yöntemde herhangi bir kullanıcı oturumu açılmadığı için yalnızca herkese açık profilleri görüntüleyebileceğinizi hatırlatalım.

Sonuç

Bu rehberimizde Instagram'daki hikayeleri kullanıcı adınız gözükmeden nasıl görüntüleyebileceğinizi ve bunları nasıl indirebileceğinizi sizlere aktardık. Peki siz listelediğimiz bu yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.