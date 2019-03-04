Mobil yarış oyunları arasında yer alan Yaratık Yarışcı iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Crazy Labs by TabTale imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Yaratık Yarışcı bünyesinde 20’den fazla farklı sevimli canavara da ev sahipliği yapıyor. Rengarenk bir yapıda engellere takılmadan bitiş çizgisini geçmeye çalışacağımız yapımda 3D grafik açıları da bizleri bekliyor olacak. Tehlikeli yarış pistlerinde mücadele edeceğimiz yapımda ödüller kazanabilecek ve kazandığımız ödüller ile sevimli yaratığımızı yükselterek daha hızlı bir yapıya kavuşturabileceğiz.

4 farklı yarış modunun yer aldığı yapımda çeşitli etkinlik ve turnuvalar da karşımıza çıkacak. İki farklı mobil platformda yayınlanan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Yaratık Yarışcı, ücretsiz olarak indirilmeye devam ediliyor.

İyi eğlenceler dileriz.