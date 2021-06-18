10 Tane GTA 5'i Aynı Anda Açan PC Topladık

Intel ve Casper işbirliği ile Teknosa'da kendi bilgisayarımızı bir araya getirdik. Ortaya harika bir konfigürasyon çıkardık. Güçlü özellikleri olan bu bilgisayarı eve getirdik ve GTA 5 oynamaya başladık.

Intel ve Casper işbirliği ile Teknosa mağazalarından dilediğiniz bilgisayarı konfigüre edebilir, kişiye özel bilgisayarınızı satın alabilirsiniz.

Üstelik Toplama Bilgisayar risklerinden kaçınarak; muhtemel parça uyumsuzluğu ve satın alma sonrası garanti problemleri ile uğraşmadan! Teknosa'ya gel, ürünü konfigüre et...