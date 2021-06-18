10 Tane GTA 5'i Aynı Anda Açan PC Topladık

Yeni videomuzda 10'tane GTA 5 açan bilgisayar bir araya getirdik. Ardından bilgisayarı evde deneme safhasına geçtik.

Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Intel ve Casper işbirliği ile Teknosa'da kendi bilgisayarımızı bir araya getirdik. Ortaya harika bir konfigürasyon çıkardık. Güçlü özellikleri olan bu bilgisayarı eve getirdik ve GTA 5 oynamaya başladık. 

Intel ve Casper işbirliği ile Teknosa mağazalarından dilediğiniz bilgisayarı konfigüre edebilir, kişiye özel bilgisayarınızı satın alabilirsiniz.

Üstelik Toplama Bilgisayar risklerinden kaçınarak; muhtemel parça uyumsuzluğu ve satın alma sonrası garanti problemleri ile uğraşmadan! Teknosa'ya gel, ürünü konfigüre et...

 

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